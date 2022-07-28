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«Рома» бесплатно арендует Вейналдума у «ПСЖ». Выкуп станет обязательным, если хавбек сыграет 50% матчей, а клуб выйдет в ЛЧ

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Рому» из «ПСЖ». Как пишет Corriere dello Sport, принципиальное согласие о переходе 31-летнего хавбека достигнуто.

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