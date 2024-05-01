Иммунолог Костинов рассказал, как защититься от укуса клеща

В связи с потеплением и майскими праздниками, стоит помнить, что люди для насекомых — словно «парное мясо», напомнил заведующий лабораторией Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов.
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