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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ассистент Николича о прогрессе ЦСКА весной: «Летом времени для изменений было очень мало. А зимой – целых шесть недель»

Ассистент Николича о прогрессе ЦСКА весной: «Летом времени для изменений было очень мало. А зимой – целых шесть недель»

— В весенней части чемпионата команда набрала много очков. В чем секрет успеха? — На зимних сборах у нас было много времени на работу и подготовку.

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