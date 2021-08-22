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Иностранные страховщики из стран ВТО получили право работать и открывать филиалы в России

Иностранные страховщики из стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО) смогут создавать филиалы и вести страховую деятельность на территории России, условия их работы будут сопоставимы с теми, что установлены для российских страховщиков.

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