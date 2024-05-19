Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате атаки на населенные пункты Славянского и Кущевского районов Краснодарского края упал на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Славянск-на-Кубани, сообщает 19 мая региональный оперштаб.
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