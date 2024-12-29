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Добеш с шатаутом в дебютном матче, Данн и Байфилд с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге. Третья звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд с 3 (2+1) очками в матче с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).

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