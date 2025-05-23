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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модрич уйдет из «Реала», Канада проиграла Дании в 1/4 ЧМ, «Барса» продлила Рафинью, Станкович забанен на 3 матча, Устюгов окончательно лишился золота Ванкувера и другие новости

1. Лука Модрич объявил об уходе из «Реала» после 13 лет в клубе. Он выиграл 28 трофеев с «Мадридом». 2.

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