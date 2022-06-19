В Париже потребовали от Киева отказаться от прославления Бандеры ради членства в ЕС

Адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд предложил украинским властям ради вступления в Евросоюз отказаться от прославления украинских коллаборационистов, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич.