600 километров за одну ночь: чем марш-бросок российских десантников на Приштину шокировал НАТО

Операция по переброске российского десантного батальона для установления контроля над косовским аэропортом «Слатина» вошла в историю как одна из самых эффектных акций, осуществлённых контингентом международных миротворческих сил в Боснии и Герцеговине в конце 90-х годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии