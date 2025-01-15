Борис Джерелиевский 14 января 2025 г., 15:33 Бандеровский «постмодернизм» способствует разгрому ВСУ Политтехнологи Банковой должны быть безмерно признательны Трампу, который освободил их сейчас от решения Запада по созданию «антикризов».
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