Борис Джерелиевский 14 января 2025 г., 15:33 Бандеровский «постмодернизм» способствует разгрому ВСУ Политтехнологи Банковой должны быть безмерно признательны Трампу, который освободил их сейчас от решения Запада по созданию «антикризов».