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Царьград

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Ветеранам СВО помогут найти дело для мирной жизни. У правительства появился план

Ветеранам СВО помогут найти дело для мирной жизни. У правительства появился план

Правительство России разработало программу по трудоустройству ветеранов Spециальной военной операции.

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