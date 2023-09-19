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Фильм еще не вышел, но уже подвергся жесткой критике посмотревших трейлер россиян

Фильм еще не вышел, но уже подвергся жесткой критике посмотревших трейлер россиян

В начале 2024 года российского зрителя ждет премьера игрового фильма режиссёра Алексея Нужного «Бременские музыканты», основанного на одноимённом мультфильме студии «Союзмультфильм» и его продолжении «Новые бременские музыканты».

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