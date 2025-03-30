Театр абсурда
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Театр абсурда

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Эпичные кадры с передовой: Русский штурмовик пошёл в рукопашную. Дрон показал итоги схватки

Эпичные кадры с передовой: Русский штурмовик пошёл в рукопашную. Дрон показал итоги схватки

Царьград коллаж Царьграда Дрон снял рукопашную схватку русского штурмовика с боевиком ВСУ В зоне проведения специальной операции произошло то, что случаются крайне редко.

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