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Бодрая ничья «МЮ» и «Барсы», Плющенко пригрозил отъездом учеников, 5-е золото Йоханнеса Бо, Россия сыграет с Ираном в марте и другие новости

1. Шикарную зарубу выдали на «Камп Ноу» в Лиге Европы «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» – 2:2, которые легко могли превратиться в 5:5 (35 ударов на двоих!).

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