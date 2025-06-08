Боец Рыжий: ВС России сожгли в Заре десять пунктов БПЛА «Птиц Мадьяра»

Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Заря в ДНР уничтожили более десяти пунктов управления БПЛА украинского подразделения «Птицы Мадьяра», заявил боец отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка группировки войск «Юг» с позывным Рыжий.
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