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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касатонов об игре Овечкина: «Хороший конь не начинает с галопа. Он может не забивать, а потом 5-6 игр делать по несколько голов. У него есть мастерство и колоссальный опыт»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов высказался об выступлении форварда « Вашингтона »  Александра Овечкина .

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