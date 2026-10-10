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Военное обозрение

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На фоне топливной сделки Каллас пригрозила России крупнейшим пакетом санкций

На фоне топливной сделки Каллас пригрозила России крупнейшим пакетом санкций

Европа опасается, что Россия получит дополнительные средства для продолжения СВО.

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