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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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В ОЭЗ «Технополис Москва» Путин и Собянин открыли первый российский кластер электробатарей

Завод «Рэнера» уже запущен в составе первого в России кластера электробатарей, открытого Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным в ОЭЗ «Технополис Москва».

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