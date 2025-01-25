РАЗВОД ПЕНСИОНЕРКИ

Юрий Ильинов

«Все хорошо». Пленные украинцы два дня морочили голову своему командованию В Курахово командир ВСУ ошибся этажом и попал в российский плен Как рассказал журналистам агентства РИА Новости боец российского штурмового отряда с позывным «Нифер», во время боев в многоэтажке в Курахово командир отряда ВСУ ошибочно спустился на этаж, занятый российскими солдатами, а когда оказался в плену, то сам уговорил своих подчиненных сложить оружие. Во время боя за один из многоэтажных домов на окраине Курахово группа российских штурмовиков заняла первый этаж здания. При этом на верхних этажах украинское подразделение продолжало держать оборону. «Стало темнеть. Они (украинцы) нас хотели „штурмануть“. И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что здесь русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен», рассказал журналистам «Нифер». Далее, по словам российского бойца, командира ВСУ отпустили к своим, чтобы он уговорил подчиненных сложить оружие. «Командир сходил, вернулся, и мы пошли поговорить с ними. Когда он входил в помещение с украинскими военными, то дал им понять, что русские не будут открывать огонь. Мы зашли, узнали, как у них с ранеными, объяснили, что никто их убивать и мучать не будет. Они сложили автоматы», добавил российский штурмовик. Затем раненым пленным оказали медпомощь, перевязали раны и накормили. Примечательно, что украинское командование периодически выходило на связь со своим подразделением и интересовалось обстановкой. Пленные отвечали, что у них «все хорошо», однако сами уже давно сдались. По словам «Нифера», таким образом украинскому командованию морочили голову два дня. «На третий день пленный снова сообщает по рации: „Всё хорошо“, а через 5 минут мы вывешиваем на многоэтажке российский флаг», рассказал журналистам штурмовик.