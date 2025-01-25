РАЗВОД ПЕНСИОНЕРКИ Когда эта женщина пенсионного возраста вошла в фитнес-центр, охранник даже растерялся.
РАЗВОД ПЕНСИОНЕРКИ
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Юрий Ильинов
«Все хорошо». Пленные украинцы два дня морочили голову своему командованию В Курахово командир ВСУ ошибся этажом и попал в российский плен Как рассказал журналистам агентства РИА Новости боец российского штурмового отряда с позывным «Нифер», во время боев в многоэтажке в Курахово командир отряда ВСУ ошибочно спустился на этаж, занятый российскими солдатами, а когда оказался в плену, то сам уговорил своих подчиненных сложить оружие. Во время боя за один из многоэтажных домов на окраине Курахово группа российских штурмовиков заняла первый этаж здания. При этом на верхних этажах украинское подразделение продолжало держать оборону. «Стало темнеть. Они (украинцы) нас хотели „штурмануть“. И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что здесь русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен», рассказал журналистам «Нифер». Далее, по словам российского бойца, командира ВСУ отпустили к своим, чтобы он уговорил подчиненных сложить оружие. «Командир сходил, вернулся, и мы пошли поговорить с ними. Когда он входил в помещение с украинскими военными, то дал им понять, что русские не будут открывать огонь. Мы зашли, узнали, как у них с ранеными, объяснили, что никто их убивать и мучать не будет. Они сложили автоматы», добавил российский штурмовик. Затем раненым пленным оказали медпомощь, перевязали раны и накормили. Примечательно, что украинское командование периодически выходило на связь со своим подразделением и интересовалось обстановкой. Пленные отвечали, что у них «все хорошо», однако сами уже давно сдались. По словам «Нифера», таким образом украинскому командованию морочили голову два дня. «На третий день пленный снова сообщает по рации: „Всё хорошо“, а через 5 минут мы вывешиваем на многоэтажке российский флаг», рассказал журналистам штурмовик.
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20 час.
Юрий Ильинов
В бундестаге призвали вывести американские войска и ядерное оружие из Германии Американское военное присутствие на территории Германии, продолжающееся с окончания Второй мировой войны, должно завершиться, уверена депутат немецкого парламента (бундестаг) от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен. По её словам, европейцам пора признать, что у них с американцами разные интересы, а Берлину уже пора перестать играть роль вассала Вашингтона. Для Германии настало время вывести американские войска и американское ядерное оружие. Разрушительная вассальная преданность должна быть прекращена - написала Дагделен на своей странице в одной из соцсетей. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отметив, что новый президент США Дональд Трамп станет вызовом для Европы, в то же время добавил, что США и Европа связаны «давней историей сотрудничества и дружбы». О какой «давней» истории шла речь не совсем понятно. Напомним, что Германия и Соединенные Штаты воевали друг с другом в двух мировых войнах. После поражения Германии во Второй мировой войне на её территории были расквартированы американские и советские войска. А после начала холодной войны и раздела Германии обе сверхдержавы разместили на её территории ядерное оружие. С развалом СССР Германию покинули и его военные с ядерным оружием, а американцы продолжают оставаться.
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20 час.
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