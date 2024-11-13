Атака беспилотников: повреждены дома и автомобили в Белгородской области

В Белгородской области, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки повреждены несколько частных домов, три легковых автомобиля и линии электропередачи, из-за чего часть города осталась без света.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии