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Атака беспилотников: повреждены дома и автомобили в Белгородской области

Атака беспилотников: повреждены дома и автомобили в Белгородской области

В Белгородской области, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки повреждены несколько частных домов, три легковых автомобиля и линии электропередачи, из-за чего часть города осталась без света.

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