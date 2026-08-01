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От громких романов на льду до уединения в лесу: как Александр Жулин обрёл покой с юной ученицей

От громких романов на льду до уединения в лесу: как Александр Жулин обрёл покой с юной ученицей

Сегодня бывший фигурист и успешный тренер Александр Жулин проводит тихие вечера в просторном загородном доме, окружённый заботой молодой супруги и дочерей.

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