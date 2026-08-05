Школьная форма и канцелярия: во сколько крымчанам обойдётся базовый набор первоклассника

В Симферополе начала работу ежегодная школьная ярмарка. Стоимость большинства школьных товаров сохранилась на уровне прошлого года, а рост цен на отдельные позиции составил не более 100 рублей, передаёт телеканал «Миллет».
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