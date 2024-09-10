Депутат Аршинова: в России нужно продолжить распределять выпускников вузов

В России необходимо вернуться к практике распределения выпускников вузов. С таким предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению, замруководителя фракции "Единая Россия" Алена Аршинова, передает Дума ТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии