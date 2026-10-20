The Wrap: “CNN is threatening to take the Trump administration back to court over its continued exclusion from Air Force One press coverage, giving the White House until Thursday to end the restrictions or face further legal action.
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