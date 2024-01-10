На Украине депрессия, безысходность, бегство

Главный редактор «Альтернативы» Андрей Ваджра в эфире радио «Комсомольская правда»: На Украине воцарилось всеобщее уныние, народ бежит, на наших глазах происходит развал системы управления в давно обанкротившемся государстве… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .