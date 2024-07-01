Ferrari пригласила коллекционеров на премьеру преемника LaFerrari

Один из избранных клиентов марки опубликовал в соцсетях красную коробку с эскизом будущего купе. Приглашение традиционное для Ferrari: на закрытые презентации покупателей зовут лично, показывая тизер будущей новинки.
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