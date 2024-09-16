Борис Титов представит «Путь российского вина» в рамках международной выставки «Шелковый путь» в Китае

Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов примет участие в 8-й международной выставке «Шелковый путь», которая с 20 по 24 сентября будет проходить в городе Сиань (провинция Шэньси, КНР).