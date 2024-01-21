Спикер Джонсон попросил Байдена сформулировать завершение украинского конфликта

Представители Республиканской партии в конгрессе США хотели бы получить от Белого дома и американского президента Джо Байдена четкую формулировку того, чем, на их взгляд, должен закончиться конфликт России и Украины.
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