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Для родственников пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области открыли "горячую линию"

Для родственников пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области открыли "горячую линию"

Министерство здравоохранения Тульской области открыло &quot;горячую линию&quot; для родственников и близких пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем вечером 4 ноября в Богородицком районе Тульской области.

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