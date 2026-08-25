Неочевидно и гениально: как ускорить ремонт авто

При сборке четырехступенчатой коробки передач Волги ГАЗ‑31029 после ремонта вторичного вала нужно обеспечить удержание роликов подшипников на валу, чтобы они не вываливались при продевании через отверстие корпуса коробки.
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