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В Британии раскрыли количество поставленных Украине за три года минометных мин

В Британии раскрыли количество поставленных Украине за три года минометных мин

Великобритания поставила Украине более 12 тысяч минометных мин с 2022 года, сообщил замглавы британского Министерства обороны Люк Поллард, отвечая на парламентский запрос члена Палаты общин парламента страны Джеймса Картлиджа.

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