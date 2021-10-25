Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

Аргументы неделиПолитикаНиколай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько днейЕсли бы Российская Федерация организовала экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikita KopitovЕсли б Янукович в 2013-2014 действовал так же решительно, как Лукашенко, то и Донбасса б не было, но впрочем и Крым не наш былNikita KopitovПора б уж подумать, об интеграции всех трех государств,Украины, России и Белоруссии-вместе мы сила поодиночке пропадем(поэтому и раздробили СССР-разделяя его народы-банкирско-политическая "элита" всегда найдёт между собой общий язык, а вот объединения народов вряд ли допустят вновь)Eugen SuchowolskiГлава правительства знает о чём говорит...Путину пора бы включить голову ....СЕСергей ЕВКак включать голову, если кум попросил не гнобить хохловБОБорис ОсиповКомментировать
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