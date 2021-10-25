Аргументы недели

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Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

Если бы Российская Федерация организовала экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней.

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Nikita Kopitov
Если б Янукович в 2013-2014 действовал так же решительно, как Лукашенко, то и Донбасса б не было, но впрочем и Крым не наш был
Nikita Kopitov
Пора б уж подумать, об интеграции всех трех государств,Украины, России и Белоруссии-вместе мы сила поодиночке пропадем(поэтому и раздробили СССР-разделяя его народы-банкирско-политическая "элита" всегда найдёт между собой общий язык, а вот объединения народов вряд ли допустят вновь)
Eugen Suchowolski
Глава правительства знает о чём говорит...Путину пора бы включить голову ....
Сергей ЕВ
Как включать голову, если кум попросил не гнобить хохлов
Борис Осипов

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