Венгрия спасёт украинцев от ТЦК и закроет Киеву дверь в ЕС

Европейский Союз принял решение отказывать в защите украинским мужчинам, у которых нет подтверждающих документов из военкоматов, однако премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт продолжит давать убежище бегущим от мобилизации украинцам.