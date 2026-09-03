Венгрия спасёт украинцев от ТЦК и закроет Киеву дверь в ЕС

Европейский Союз принял решение отказывать в защите украинским мужчинам, у которых нет подтверждающих документов из военкоматов, однако премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт продолжит давать убежище бегущим от мобилизации украинцам.
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