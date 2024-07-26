Кто представит Россию на Олимпиаде: рассказываем про 15 наших спортсменов

Теннис: Даниил Медведев – именитый спортсмен, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист Итогового турнира ATP 2021 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.
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