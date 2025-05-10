В Челябинске сорвали праздничный салют 9 Мая: мэрия расторгает контракт с подрядчиком Ирина ВальковаТоржественный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который должен был стать кульминацией праздничного вечера в Челябинске, закончился скандалом.
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