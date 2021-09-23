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Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» ЧФ в ходе учения уничтожили учебные морские цели в акватории Чёрного моря

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» ЧФ в ходе учения уничтожили учебные морские цели в акватории Чёрного моря

Особенностью учения стало применение беспилотных летательных аппаратов для отслеживания корабельной группы условного противника, оснащённой палубной авиацией, на дальних рубежах поражения.

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