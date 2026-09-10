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«Может, Путин испугается!»: Ереван решил пожаловаться на Россию, побрезговавшую армянскими коньяком и помидорами

«Может, Путин испугается!»: Ереван решил пожаловаться на Россию, побрезговавшую армянскими коньяком и помидорами

В Ереване смотрят на ЕАЭС как на запасной аэродром, но такая «многовекторность» начинает надоедать Мария Кузнецова Фото: Roman Naumov/URA.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Мура
Мура

Надо по приезду в Москву, депортировать пашика, без права въезда пожизненно, ну и толпу соотечественников в придачу)))

Профиль пользователя lislis lissil
lislis lissil

Думается мне что Пашиняна встрекчать в аэропорту будет только армянский посланик и чиновники его ведомства-а на прием в Кремль придется записываться- если на него и найдут время то только при переходе из Кремлевских палат в личный президентский автомобиль- и все что он услышит это возможно пара фраз и пожелание быстрого пути в Ереван без права на возвращение!

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Армянские власти, жалуясь на Россию в ЕАЭС, по сути добиваются только одного - показать своим гражданам что именно Россия является инициатором разрыва экономических связей, налагая несправедливые запреты на поставки армянской продукции. Поэтому у них один путь - в ЕС.