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Татар-информ

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The Hatters выступят на фестивале «Время молодых» в Казани

The Hatters выступят на фестивале «Время молодых» в Казани

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» Группа The Hatters станет хедлайнером республиканского фестиваля «Время молодых», который пройдет 18 сентября у Центра семьи «Казан», сообщил президент Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов на встрече с первокурсниками в Казанском государственном аграрном университете.

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