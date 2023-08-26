ANSA: полиция Италии задержала россиянина, который находится в розыске РФ

В Италии полиция задержала россиянина по международному ордеру на арест, сообщает агентство ANSA. По данным агентства, ранее мужчина был осужден по обвинению в терроризме и с 2017 года находился в российском розыске по аналогичному обвинению.
В Италии полиция задержала россиянина по международному ордеру на арест, сообщает агентство ANSA. По данным агентства, ранее мужчина был осужден по обвинению в терроризме и с 2017 года находился в российском розыске по аналогичному обвинению.
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