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Спутники Starlink вышли из строя из-за сильной магнитной бури

Спутники Starlink вышли из строя из-за сильной магнитной бури

В результате одной из самых мощных геомагнитных бурь за последние два десятилетия, вызванной повышенной солнечной активностью, качество интернет-сервиса компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, значительно ухудшилось.

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