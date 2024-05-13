Спутники Starlink вышли из строя из-за сильной магнитной бури

В результате одной из самых мощных геомагнитных бурь за последние два десятилетия, вызванной повышенной солнечной активностью, качество интернет-сервиса компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, значительно ухудшилось.
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