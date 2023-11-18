Мотылёк-мельник: удивительно, но медведи мигрируют ради охоты на этих насекомых

Если вы переживаете, что не можете похудеть к новому году, не печальтесь. По сравнению с этой бабочкой вы — худышка! Мотылёк-мельник, или армейская совка, состоит из жира на 72%! По отношению к массе она толще, чем тюлени, медведи и даже киты! .