Песков ответил на обвинения РФ после удара рядом с поездом Бориса Джонсона

Песков, отвечая на вопрос об ударе по локомотиву у польской границы, заявил, что российские военные продолжат выполнять задачи по всей территории Украины.
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