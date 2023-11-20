Под Рязанью легковушка влетела в строительный самосвал

Авария произошла около 13:03 на 168 километре автомобильной дороги М5-«Урал». По версии полиции, 47-летний водитель на Lada врезался в стоящий строительный самосвал Scania Р6Х400 под управлением 34-летнего рязанца.
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