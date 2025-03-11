Что передал незнакомец путешественнику Пржевальскому у «входа» в Шамбалу

Николай Михайлович Пржевальский не мог сидеть на месте, он постоянно рвался путешествовать, но экспедиции — дело затратное, нужная сумма не всегда находилась, поэтому Пржевальскому приходилось играть в карты на деньги.
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