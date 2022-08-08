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Экс-судья Федотов о пенальти «Оренбурга» за фол после удара мимо ворот «Ростова»: «По нынешним правилам — это 11-метровый»

Игорь Федотов оценил назначение пенальти в матче Мир РПЛ «Ростов» – «Оренбург» (2:1). На 68-й минуте судья Василий Казарцев с помощью ВАР указал на точку из-за фола вратаря дончан Сергея Песьякова на Дмитрии Воробьеве.

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