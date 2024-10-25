Народ России жив до тех пор, пока имеет волю сражаться

По словам Путина, «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год… Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса».
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