CNN Türk: Афра Сарачоглу задержана в Стамбуле по делу о наркотиках

Турецкая актриса Афра Сарачоглу была задержана в стамбульском аэропорту после возвращения из Франции в рамках расследования дела о наркотиках.
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