Зеленский закрыл для элиты путь отступления в Польшу

@ Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Украина ввела запрет для своих депутатов на поездки в Польшу.
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