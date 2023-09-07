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Зеленский закрыл для элиты путь отступления в Польшу

Зеленский закрыл для элиты путь отступления в Польшу

@ Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Украина ввела запрет для своих депутатов на поездки в Польшу.

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