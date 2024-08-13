Маск после интервью с Трампом заявил о готовности провести беседу с Харрис

Предприниматель Илон Маск после интервью с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, которое состоялось на площадке социальной сети Х, заявил о готовности провести аналогичную беседу с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис.
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