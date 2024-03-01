Сколько нужно греть машину в минус

В холодные зимние дни, когда на улице мороз и автомобиль замерзает на ночь, многие водители сталкиваются с вопросом: сколько времени нужно прогревать двигатель, чтобы он достиг оптимальной работы? Некоторые мнения на этот счет разнятся, но существуют рекомендации, которых стоит придерживаться.